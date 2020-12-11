В США эксперты рекомендовали одобрить вакцину Pfizer и BioNTech

Эксперты отметили, что преимущества вакцины перевешивают риски для людей 16 лет и старше. Руководитель отдела исследований и разработок вакцин Pfizer Кэтрин Янсен заявила, что в сейчас коронавирус «практически вышел из-под контроля». «Вакцинация — это насущная потребность», — сказала она.