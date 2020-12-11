Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В США эксперты рекомендовали одобрить вакцину Pfizer и BioNTech

Ведомости

Консультативная группа Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) США рекомендовала одобрить использование вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, сообщил The Wall Street Journal. По данным издания, компании могут получить разрешение уже в эту пятницу, 11 декабря.

Эксперты отметили, что преимущества вакцины перевешивают риски для людей 16 лет и старше. Руководитель отдела исследований и разработок вакцин Pfizer Кэтрин Янсен заявила, что в сейчас коронавирус «практически вышел из-под контроля». «Вакцинация — это насущная потребность», — сказала она.

Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech занималась разработкой вакцины от коронавируса. Компании сообщили о завершении третьего этапа испытаний вакцины, эффективность которой оценивается в 95%. 2 декабря компании получили временное разрешение на использование своей вакцины в Великобритании. Страна заказала 40 млн доз препарата. 8 декабря в Великобритании первой из западных стран началась вакцинация от коронавируса групп риска. 

10 декабря BioNTech сообщила, что в результате хакерской атаки на Европейское агентство лекарственных средств (EMA) хакеры получили доступ к некоторым документам, относящимся к заявке компаний на регистрацию их вакцины от коронавируса.

Ранее по теме: Хакеры получили доступ к документам о вакцине Pfizer и BioNTech

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных