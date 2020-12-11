В США эксперты рекомендовали одобрить вакцину Pfizer и BioNTech
Консультативная группа Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) США рекомендовала одобрить использование вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, сообщил The Wall Street Journal. По данным издания, компании могут получить разрешение уже в эту пятницу, 11 декабря.
Эксперты отметили, что преимущества вакцины перевешивают риски для людей 16 лет и старше. Руководитель отдела исследований и разработок вакцин Pfizer Кэтрин Янсен заявила, что в сейчас коронавирус «практически вышел из-под контроля». «Вакцинация — это насущная потребность», — сказала она.
Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech занималась разработкой вакцины от коронавируса. Компании сообщили о завершении третьего этапа испытаний вакцины, эффективность которой оценивается в 95%. 2 декабря компании получили временное разрешение на использование своей вакцины в Великобритании. Страна заказала 40 млн доз препарата. 8 декабря в Великобритании первой из западных стран началась вакцинация от коронавируса групп риска.
10 декабря BioNTech сообщила, что в результате хакерской атаки на Европейское агентство лекарственных средств (EMA) хакеры получили доступ к некоторым документам, относящимся к заявке компаний на регистрацию их вакцины от коронавируса.