Число умерших от COVID-19 в США превысило потери страны во Второй мировой войне

Издание отметило, что к концу апреля 2020 г. от вируса погибло больше людей, чем во время войны во Вьетнаме. Примерно к середине мая число жертв коронавируса превысило общее число американцев, погибших во время всех крупных войн США с 1945 г. — почти 87 тыс.