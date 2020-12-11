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Число умерших от COVID-19 в США превысило потери страны во Второй мировой войне

Ведомости

Число граждан США, умерших от коронавируса, превысило военные потери страны во Второй мировой, пишут американские СМИ, сообщило издание Business Insider.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса на вечер 10 декабря, с начала пандемии в США от коронавируса скончались уже более 292 тыс. человек. По подсчетам министерства по делам ветеранов США, в годы Второй мировой 291 557 американцев погибли на поле боя.

Издание отметило, что к концу апреля 2020 г. от вируса погибло больше людей, чем во время войны во Вьетнаме. Примерно к середине мая число жертв коронавируса превысило общее число американцев, погибших во время всех крупных войн США с 1945 г. — почти 87 тыс. 

Число умерших от коронавируса в США почти равно половине погибших в Гражданской войне — самой кровопролитной войне в американской истории. Тогда потери достигли примерно 620 тыс. человек, пишет Business Insider.

США остаются лидерами среди всех стран мира по числу заражений COVID-19. В стране зарегистрировано более 15,6 млн случаев заражения вирусом. Всего в мире выявлено около 69,6 млн случаев заражения и зарегистрировано около 1,6 млн смертей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных