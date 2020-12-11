Число умерших от COVID-19 в США превысило потери страны во Второй мировой войне
Число граждан США, умерших от коронавируса, превысило военные потери страны во Второй мировой, пишут американские СМИ, сообщило издание Business Insider.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса на вечер 10 декабря, с начала пандемии в США от коронавируса скончались уже более 292 тыс. человек. По подсчетам министерства по делам ветеранов США, в годы Второй мировой 291 557 американцев погибли на поле боя.
Издание отметило, что к концу апреля 2020 г. от вируса погибло больше людей, чем во время войны во Вьетнаме. Примерно к середине мая число жертв коронавируса превысило общее число американцев, погибших во время всех крупных войн США с 1945 г. — почти 87 тыс.
Число умерших от коронавируса в США почти равно половине погибших в Гражданской войне — самой кровопролитной войне в американской истории. Тогда потери достигли примерно 620 тыс. человек, пишет Business Insider.
США остаются лидерами среди всех стран мира по числу заражений COVID-19. В стране зарегистрировано более 15,6 млн случаев заражения вирусом. Всего в мире выявлено около 69,6 млн случаев заражения и зарегистрировано около 1,6 млн смертей.