ВШЭ сообщила о возросшем интересе россиян к переезду из регионов
Число россиян, готовых к переезду внутри страны, выросло. Иногда задумывались о переезде в другие регионы России, запланировали его или уже находятся в процессе 42% россиян против 28% в 2016 г., сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса Высшей школы экономики (ВШЭ), в котором участвовали 6 тыс. человек в возрасте от 15 до 72 лет из 59 регионов.
Если в 2016 г. только 28% опрошенных жителей России задумывались над переездом в другие регионы, то спустя четыре года эта доля выросла до 42%, говорится в сообщении. Довольны своим местом жительства и не хотели бы его менять 21% опрошенных, в 2016 г. их доля была более чем вдвое выше – 43%.
Подталкивают россиян к переезду, в основном, желание найти лучшую работу и получить более качественное образование. По данным экспертов, больше всего сомневающихся в возможности получить качественное образование в России проживают в малых городах – 87%, в средних городах эта доля составляет 67%, в крупных – 41% (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга).
Уверены, что смогут найти достойную работу в крупных городах 39% респондентов, в средних – менее четверти, еще меньше – в малых городах и селах. В целом по стране найти новую работу в другом регионе намерены 28% россиян против 18% в 2016 г. Среди аргументов в пользу переезда кроме работы и образования участники опроса также впервые назвали безопасность.