ВШЭ сообщила о возросшем интересе россиян к переезду из регионов

Если в 2016 г. только 28% опрошенных жителей России задумывались над переездом в другие регионы, то спустя четыре года эта доля выросла до 42%, говорится в сообщении. Довольны своим местом жительства и не хотели бы его менять 21% опрошенных, в 2016 г. их доля была более чем вдвое выше – 43%.