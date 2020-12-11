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ВШЭ сообщила о возросшем интересе россиян к переезду из регионов

Ведомости

Число россиян, готовых к переезду внутри страны, выросло. Иногда задумывались о переезде в другие регионы России, запланировали его или уже находятся в процессе 42% россиян против 28% в 2016 г., сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса Высшей школы экономики (ВШЭ), в котором участвовали 6 тыс. человек в возрасте от 15 до 72 лет из 59 регионов.

Если в 2016 г. только 28% опрошенных жителей России задумывались над переездом в другие регионы, то спустя четыре года эта доля выросла до 42%, говорится в сообщении. Довольны своим местом жительства и не хотели бы его менять 21% опрошенных, в 2016 г. их доля была более чем вдвое выше – 43%.

Подталкивают россиян к переезду, в основном, желание найти лучшую работу и получить более качественное образование. По данным экспертов, больше всего сомневающихся в возможности получить качественное образование в России проживают в малых городах – 87%, в средних городах эта доля составляет 67%, в крупных – 41% (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга).

Уверены, что смогут найти достойную работу в крупных городах 39% респондентов, в средних – менее четверти, еще меньше – в малых городах и селах. В целом по стране найти новую работу в другом регионе намерены 28% россиян против 18% в 2016 г. Среди аргументов в пользу переезда кроме работы и образования участники опроса также впервые назвали безопасность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных