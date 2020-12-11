Избранная главой поселения под Омском школьный сторож отказалась от должности

10 декабря совет Новоомского поселения избрал Надежду Чекмареву главой поселения. Она участвовала в выборах как технический кандидат вместе с действующим главой поселения Артуром Леном. Кандидатов, для которых победа на выборах не является целью, называют «техническими». Обычно их выдвижение организовывают избирательные штабы «реальных» претендентов на избрание. За Чекмареву проголосовали шесть депутатов, за Лена — четыре. Лен переизбирался на четвертый срок.