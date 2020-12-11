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Избранная главой поселения под Омском школьный сторож отказалась от должности

Ведомости

Сторож местной школы Надежда Чекмарева, которая накануне была избрана главой Новоомского поселения в Омской области, отказалась вступить в должность, сообщил ТАСС со ссылкой на депутата совета поселения Ивана Каплюченко. 

Депутат уточнил, что выборы главы поселения пройдут заново с новой конкурсной комиссией и новыми кандидатами. По мнению Каплюченко, они пройдут после Нового года. 

10 декабря совет Новоомского поселения избрал Надежду Чекмареву главой поселения. Она участвовала в выборах как технический кандидат вместе с действующим главой поселения Артуром Леном. Кандидатов, для которых победа на выборах не является целью, называют «техническими». Обычно их выдвижение организовывают избирательные штабы «реальных» претендентов на избрание. За Чекмареву проголосовали шесть депутатов, за Лена — четыре. Лен переизбирался на четвертый срок. 

Это не первый случай, когда технический кандидат одерживает победу на прямых выборах главы сельского поселения. Ранее бывшая уборщица поселковой администрации Марина Удгодская победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области, набрав 61,7% голосов. После выборов она призналась, что была «техническим кандидатом» и должна была «создать видимость» конкуренции действующему главе поселения Николаю Локтеву. В начале октября Удгодская официально вступила в должность.

Ранее по теме: Ставшая главой поселка уборщица опровергла уход с поста

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных