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Ставшая главой поселка уборщица опровергла уход с поста

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Бывшая уборщица Марина Удгодская, которая осенью выиграла выборы главы Повалихинского сельского поселения Костромской области, опровергла информацию об уходе с поста, сообщил РБК

«Быть главой, отвечать за то, как живут твои земляки, — сложная работа и большая ответственность. Да, у меня было желание покинуть этот пост. Но меня поддержали депутаты, обещали помогать в решении всех вопросов. Раз в неделю я буду ездить в Чухлому, к главе района, который тоже обещал мне помогать во всех вопросах», — сообщила Удгодская изданию. Она отметила, что благодарна землякам за поддержку и не может уйти с поста. 

Ранее «Московский комсомолец» сообщил со ссылкой на местных жителей, что Удгодская решила сложить полномочия.

Удгодская победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области, набрав 61,7% голосов. После выборов она призналась, что была «техническим кандидатом» и должна была «создать видимость» конкуренции действующему главе поселения Николаю Локтеву. В начале октября Удгодская официально вступила в должность.

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о победе Удгодской на выбррах, назвав произошедшее сенсацией. «Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов», — ответил президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных