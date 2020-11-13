Ставшая главой поселка уборщица опровергла уход с поста
«Быть главой, отвечать за то, как живут твои земляки, — сложная работа и большая ответственность. Да, у меня было желание покинуть этот пост. Но меня поддержали депутаты, обещали помогать в решении всех вопросов. Раз в неделю я буду ездить в Чухлому, к главе района, который тоже обещал мне помогать во всех вопросах», — сообщила Удгодская изданию. Она отметила, что благодарна землякам за поддержку и не может уйти с поста.
Ранее «Московский комсомолец» сообщил со ссылкой на местных жителей, что Удгодская решила сложить полномочия.
Удгодская победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области, набрав 61,7% голосов. После выборов она призналась, что была «техническим кандидатом» и должна была «создать видимость» конкуренции действующему главе поселения Николаю Локтеву. В начале октября Удгодская официально вступила в должность.
В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о победе Удгодской на выбррах, назвав произошедшее сенсацией. «Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов», — ответил президент.