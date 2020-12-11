Путин заявил о проработке поставок вакцины от коронавируса в страны ЕАЭС
Россия прорабатывает вопрос поставок отечественной вакцины от коронавируса «Спутник-V» в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает пресс-служба Кремля.
«Сейчас прорабатывается вопрос о поставках в страны союза российской вакцины «Спутник-V»», — сказал Путин. Президент отметил, что в стране зарегистрирована еще одна вакцина – «ЭпиВакКорона», она находится на завершающей стадии испытаний.
Россия, по его словам, заинтересована в том, чтобы страны-члены ЕАЭС приняли участие в научных и клинических исследованиях российской вакцины и организации совместного производства.
«Спутник V» центра им. Гамалеи в августе стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Разработчики оценили ее эффективность в более чем 95%. 14 октября зарегистрирована вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — от центра «Вектор». Оба препарата поданы на регистрацию в ВОЗ.