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Путин заявил о проработке поставок вакцины от коронавируса в страны ЕАЭС

Ведомости

Россия прорабатывает вопрос поставок отечественной вакцины от коронавируса «Спутник-V» в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает пресс-служба Кремля. 

«Сейчас прорабатывается вопрос о поставках в страны союза российской вакцины «Спутник-V»», — сказал Путин. Президент отметил, что в стране зарегистрирована еще одна вакцина – «ЭпиВакКорона», она находится на завершающей стадии испытаний.

Россия, по его словам, заинтересована в том, чтобы страны-члены ЕАЭС приняли участие в научных и клинических исследованиях российской вакцины и организации совместного производства. 

«Спутник V» центра им. Гамалеи в августе стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Разработчики оценили ее эффективность в более чем 95%. 14 октября зарегистрирована вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — от центра «Вектор». Оба препарата поданы на регистрацию в ВОЗ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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