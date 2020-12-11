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Песков заявил о попытках дискредитировать российскую вакцину от COVID-19

Ведомости

Некоторые страны и их крупнейшие фармацевтические компании действительно пытаются дискредитировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», это видно невооруженным глазом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Она добавил, что на самом деле препарат является надежным и востребованным.

«Эти устремления (дискредитировать вакцину. – прим. ред.) замечают не только в Кремле, но они видны, что называется, невооруженным глазом», – сказал Песков. «Вот эти некоторые страны и их компании-гиганты фармацевтические дабы воспрепятствовать вхождению нашей вакцины в различные страны, действительно, да, они прибегают иногда не к самым лицеприятным методам», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Песков не стал уточнять, о каких именно странах идет речь. Однако он отметил, что для понимания источников подобных слухов нужно почитать заявления, сделанные через информационные агентства за последний месяц.

Пресс-секретарь добавил, что на рынке вакцин сейчас ведется жесткая конкуренция, хотя ее вообще не должно быть. Однако в существующих условиях хорошо, когда такое соперничество проходит честно, подчеркнул Песков, добавив, что сейчас «конкуренция политизируется», для дискредитации российской вакцины используются «грязные методы».

Ранее сегодня официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что против российской вакцины от коронавируса ведется информационная кампания, финансируемая из-за рубежа.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. 5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса. Накануне секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что вакцинация начнется во всех российских регионах до конца этой недели.

Ранее по теме: Минобороны заявило о зарубежных планах дискредитировать вакцину «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных