Песков заявил о попытках дискредитировать российскую вакцину от COVID-19

«Эти устремления (дискредитировать вакцину. – прим. ред.) замечают не только в Кремле, но они видны, что называется, невооруженным глазом», – сказал Песков. «Вот эти некоторые страны и их компании-гиганты фармацевтические дабы воспрепятствовать вхождению нашей вакцины в различные страны, действительно, да, они прибегают иногда не к самым лицеприятным методам», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).