Песков заявил о попытках дискредитировать российскую вакцину от COVID-19
Некоторые страны и их крупнейшие фармацевтические компании действительно пытаются дискредитировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», это видно невооруженным глазом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Она добавил, что на самом деле препарат является надежным и востребованным.
«Эти устремления (дискредитировать вакцину. – прим. ред.) замечают не только в Кремле, но они видны, что называется, невооруженным глазом», – сказал Песков. «Вот эти некоторые страны и их компании-гиганты фармацевтические дабы воспрепятствовать вхождению нашей вакцины в различные страны, действительно, да, они прибегают иногда не к самым лицеприятным методам», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).
Песков не стал уточнять, о каких именно странах идет речь. Однако он отметил, что для понимания источников подобных слухов нужно почитать заявления, сделанные через информационные агентства за последний месяц.
Пресс-секретарь добавил, что на рынке вакцин сейчас ведется жесткая конкуренция, хотя ее вообще не должно быть. Однако в существующих условиях хорошо, когда такое соперничество проходит честно, подчеркнул Песков, добавив, что сейчас «конкуренция политизируется», для дискредитации российской вакцины используются «грязные методы».
Ранее сегодня официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что против российской вакцины от коронавируса ведется информационная кампания, финансируемая из-за рубежа.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. 5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса. Накануне секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что вакцинация начнется во всех российских регионах до конца этой недели.