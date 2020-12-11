Минцифры предложило использовать биометрию при онлайн-экзаменах

11 ноября Минобрнауки выпустило приказ о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на удаленку с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. Меры были приняты с целью снижения рисков распространения коронавируса. В то же время сессию в учебных заведениях отменять не планируется. Министерство рекомендует российским вузам провести ее в дистанционном формате