Минцифры предложило использовать биометрию при онлайн-экзаменах
При сдаче экзаменов онлайн в высших учебных заведениях в 2020-2021 учебном году следует использовать биометрические персональные данные учащихся. Соответствующий законопроект разработало Минцифры.
«Утвердить ...сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации, при проведении промежуточной аттестации на 2020/21 учебный год» — говорится в тексте законопроекта. Биометрию предлагается использовать при сдаче экзаменов по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Для организации экзаменов в режиме онлайн Минцифры предлагает использовать возможности Единой биометрической системы.
11 ноября Минобрнауки выпустило приказ о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на удаленку с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. Меры были приняты с целью снижения рисков распространения коронавируса. В то же время сессию в учебных заведениях отменять не планируется. Министерство рекомендует российским вузам провести ее в дистанционном формате