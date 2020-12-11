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Минцифры предложило использовать биометрию при онлайн-экзаменах

Ведомости

При сдаче экзаменов онлайн в высших учебных заведениях в 2020-2021 учебном году следует использовать биометрические персональные данные учащихся. Соответствующий законопроект разработало Минцифры.

«Утвердить ...сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации, при проведении промежуточной аттестации на 2020/21 учебный год» — говорится в тексте законопроекта. Биометрию предлагается использовать при сдаче экзаменов по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Для организации экзаменов в режиме онлайн Минцифры предлагает использовать возможности Единой биометрической системы.

11 ноября Минобрнауки выпустило приказ о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на удаленку с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. Меры были приняты с целью снижения рисков распространения коронавируса. В то же время сессию в учебных заведениях отменять не планируется. Министерство рекомендует российским вузам провести ее в дистанционном формате

Ранее по теме: В российских вузах не планируют отменять зимнюю сессию из-за пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных