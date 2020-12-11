Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США над Беринговым морем
Российский истребитель МиГ-31 поднялся в воздух для сопровождения приближающегося к границе России самолета-разведчика RC-135 ВВС США. Инцидент произошел над Беринговым морем, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его», — сказали в центре.
По данным центра, после разворота американского самолета от госграницы российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Отмечается, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее Истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35с Восточного военного округа сопроводили стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США в воздушном пространстве над акваториями Берингового и Охотского морей.