Путин заявил о возможности «посмотреть еще раз» на дело «Нового величия»
На дело «Нового величия», фигурантов которого обвиняют в создании экстремистского сообщества, можно «посмотреть еще раз», заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ).
«Я там уже деталей не помню, знаю только, что судебные инстанции пройдены. Давайте посмотрим еще раз», — цитирует пресс-служба Кремля слова Путина о деле «Нового величия». Глава государства отметил, что различие между провокацией и намерением провести боевые акции — «тонкая вещь».
«Вы знаете, нет никакого желания ...хватать и не пущать. Но есть желание оградить общество от каких-то проявлений экстремизма, от взрывов в метро и проявлений подобного рода», — сказал Путин.
Участники «Нового величия» были задержаны в марте 2018 г. Их обвинили в создании экстремистского сообщества, которое, по версии следствия, намеревалось свергнуть конституционный строй в России. В начале августа семерых фигурантов дела приговорили к условным и реальным срокам. Показания по делу дали трое мужчин, которые избежали ареста.