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Путин заявил о возможности «посмотреть еще раз» на дело «Нового величия»

Ведомости

На дело «Нового величия», фигурантов которого обвиняют в создании экстремистского сообщества, можно «посмотреть еще раз», заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ).

«Я там уже деталей не помню, знаю только, что судебные инстанции пройдены. Давайте посмотрим еще раз», — цитирует пресс-служба Кремля слова Путина о деле «Нового величия». Глава государства отметил, что различие между провокацией и намерением провести боевые акции — «тонкая вещь».

«Вы знаете, нет никакого желания ...хватать и не пущать. Но есть желание оградить общество от каких-то проявлений экстремизма, от взрывов в метро и проявлений подобного рода», — сказал Путин.

Участники «Нового величия» были задержаны в марте 2018 г. Их обвинили в создании экстремистского сообщества, которое, по версии следствия, намеревалось свергнуть конституционный строй в России. В начале августа семерых фигурантов дела приговорили к условным и реальным срокам. Показания по делу дали трое мужчин, которые избежали ареста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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