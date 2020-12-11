Путин заявил о возможности «посмотреть еще раз» на дело «Нового величия»

Участники «Нового величия» были задержаны в марте 2018 г. Их обвинили в создании экстремистского сообщества, которое, по версии следствия, намеревалось свергнуть конституционный строй в России. В начале августа семерых фигурантов дела приговорили к условным и реальным срокам. Показания по делу дали трое мужчин, которые избежали ареста.