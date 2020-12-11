ВОЗ запросила $4,3 млрд на обеспечение доступа к вакцинам от коронавируса

По данным на сайте ВОЗ, всего в мире зарегистрировано 68,84 млн подтвержденных случаев COVID-19, включая 1,57 млн смертей. Больше всего заболевших в США, Индии, Бразилии. В десятку также входят Россия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Аргентина и Колумбия.