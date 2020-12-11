ВОЗ запросила $4,3 млрд на обеспечение доступа к вакцинам от коронавируса
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус запросил у доноров $4,3 млрд на обеспечение доступа «особенно нуждающихся стран» к вакцине от коронавируса, сообщает ТАСС.
«Я призываю доноров заполнить этот пробел быстро, чтобы можно было зарезервировать вакцины от COVID-19, спасти жизни и ускорить подлинное восстановление глобальной экономики», — сказал глава ВОЗ на пресс-конференции в Женеве.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что вакцинация от коронавируса позволит прийти к «новой нормальности» только в сочетании с сохранением действующих мер по контролю над пандемией.
По данным на сайте ВОЗ, всего в мире зарегистрировано 68,84 млн подтвержденных случаев COVID-19, включая 1,57 млн смертей. Больше всего заболевших в США, Индии, Бразилии. В десятку также входят Россия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Аргентина и Колумбия.