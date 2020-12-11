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ВОЗ запросила $4,3 млрд на обеспечение доступа к вакцинам от коронавируса

Ведомости

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус запросил у доноров $4,3 млрд на обеспечение доступа «особенно нуждающихся стран» к вакцине от коронавируса, сообщает ТАСС.

«Я призываю доноров заполнить этот пробел быстро, чтобы можно было зарезервировать вакцины от COVID-19, спасти жизни и ускорить подлинное восстановление глобальной экономики», — сказал глава ВОЗ на пресс-конференции в Женеве.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что вакцинация от коронавируса позволит прийти к «новой нормальности» только в сочетании с сохранением действующих мер по контролю над пандемией.

По данным на сайте ВОЗ, всего в мире зарегистрировано 68,84 млн подтвержденных случаев COVID-19, включая 1,57 млн смертей. Больше всего заболевших в США, Индии, Бразилии. В десятку также входят Россия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Аргентина и Колумбия.

Ранее по теме: Путин заявил о проработке поставок вакцины от коронавируса в страны ЕАЭС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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