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Посетителей кафе в Подмосковье обяжут иметь отрицательный тест на коронавирус

Ведомости

Посетители подмосковных ресторанов, кафе и мест проведения развлекательных мероприятий на новогодних каникулах должны будут иметь отрицательный тест на коронавирус, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева.  

«С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (включительно) организации, оказывающие услуги общественного питания, услуги проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, вправе допускать в здания, строения, сооружения (помещения в них), в которых оказываются указанные услуги, только при наличии отрицательного результата лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в документе.

Тест, согласно постановлению, должен быть получен не ранее чем за три календарных дня при его проведении методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), и не ранее чем за пять в случае проведения исследования на антитела.

Действие распоряжения не распространяется на мероприятия, которые проводятся в помещениях и для посещения которых требуются билеты с указанием конкретного места посетителя.

Ранее сегодня Воробьев продлил действующие в регионе ограничения из-за коронавируса до 12 января.

Ранее по теме: В Подмосковье продлили ограничения до 12 января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных