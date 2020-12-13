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В Германии с 16 декабря ввводят жесткий карантин

Ведомости

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о введении жесткого карантина с 16 декабря для борьбы с пандемией коронавируса, передает Spiegel.

Канцлер, выступая на пресс-конференции в Берлине, заявила, что действующих ограничений недостаточно. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер поддержал Меркель, отметив, что «коронавирус вышел из-под контроля».

Карантин подразумевает закрытие всех торговых точек с 16 декабря по 10 января, за исключением продуктовых магазинов, аптек и ряда других. Большинство школ в стране переводится на дистанционное обучение, а для родителей предусмотрены дополнительные возможности взять оплачиваемый отпуск для ухода за своими детьми в течение указанного периода.

В Германии вводится запрет на массовые мероприятия в праздники, запрещена продажа пиротехники и употребление алкоголя в общественных местах.

Ранее, в конце ноября, Меркель заявила, что Германия пытается добиться закрытия всех горнолыжных курортов в Европе в связи со значительным ростом заболевания коронавирусной инфекцией среди населения. Она также исключила смягчение ограничительных мер для немцев в ближайшее время. С 28 ноября в стране действует частичный карантин. На четыре недели были закрыты рестораны, бары, кинотеатры, театры и другие развлекательные заведения. Позже эти меры продлили до конца декабря.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Германия является 12-й в мире страной по числу случаев заражения коронавирусом, их выявлено более 1,3 млн, в том числе 21 900 — летальных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных