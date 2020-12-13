В Германии с 16 декабря ввводят жесткий карантин
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о введении жесткого карантина с 16 декабря для борьбы с пандемией коронавируса, передает Spiegel.
Канцлер, выступая на пресс-конференции в Берлине, заявила, что действующих ограничений недостаточно. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер поддержал Меркель, отметив, что «коронавирус вышел из-под контроля».
Карантин подразумевает закрытие всех торговых точек с 16 декабря по 10 января, за исключением продуктовых магазинов, аптек и ряда других. Большинство школ в стране переводится на дистанционное обучение, а для родителей предусмотрены дополнительные возможности взять оплачиваемый отпуск для ухода за своими детьми в течение указанного периода.
В Германии вводится запрет на массовые мероприятия в праздники, запрещена продажа пиротехники и употребление алкоголя в общественных местах.
Ранее, в конце ноября, Меркель заявила, что Германия пытается добиться закрытия всех горнолыжных курортов в Европе в связи со значительным ростом заболевания коронавирусной инфекцией среди населения. Она также исключила смягчение ограничительных мер для немцев в ближайшее время. С 28 ноября в стране действует частичный карантин. На четыре недели были закрыты рестораны, бары, кинотеатры, театры и другие развлекательные заведения. Позже эти меры продлили до конца декабря.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Германия является 12-й в мире страной по числу случаев заражения коронавирусом, их выявлено более 1,3 млн, в том числе 21 900 — летальных.