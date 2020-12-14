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В США назвали первых получателей вакцины от коронавируса

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Вакцина от коронавируса в США может быть предложена в течение нескольких дней чиновникам, занимающим высшие посты, и действующему президенту Дональду Трампу, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

12 декабря Трамп заявил, что Управление по вопросам качества продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило вакцину от коронавируса BioNTech и Pfizer. 

Вакцинацию могут предложить критически важным чиновникам во всех трех ветвях власти. По данным издания, прививки могут начать делать в понедельник, 14 декабря. 

Трамп в своем аккаунте в Twitter сообщил, что сотрудники Белого дома пройдут вакцинацию от коронавируса «несколько позже». Самому Трампу, перенесшему коронавирус в октябре, пока не назначили прививку от коронавируса, однако он «ждет с нетерпением» возможности ее сделать.

Официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Уоллиот сообщил, что »американский народ должен быть уверен, что он получает такую же безопасную и эффективную вакцину, как и высокопоставленные чиновники правительства Соединенных Штатов по совету специалистов общественного здравоохранения и руководства национальной безопасности». 

Представитель команды кандидата в президенты США Джо Байдена сообщил, что Байден будет следовать указаниям главного эксперта правительства США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи о том, когда ему следует пройти вакцинацию, и сделает прививку публично. 

Издание рассказало, что в целом первыми людьми, которые пройдут вакцинацию от коронавируса в США, будут медработники и постояльцы домов престарелых. 

Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech занималась разработкой вакцины от коронавируса. Компании сообщили о завершении третьего этапа испытаний вакцины, эффективность которой оценивается в 95%. 2 декабря компании получили временное разрешение на использование своей вакцины в Великобритании. 

Ранее по теме: В США эксперты рекомендовали одобрить вакцину Pfizer и BioNTech

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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