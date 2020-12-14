В США назвали первых получателей вакцины от коронавируса

Трамп в своем аккаунте в Twitter сообщил, что сотрудники Белого дома пройдут вакцинацию от коронавируса «несколько позже». Самому Трампу, перенесшему коронавирус в октябре, пока не назначили прививку от коронавируса, однако он «ждет с нетерпением» возможности ее сделать.