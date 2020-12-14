В США назвали первых получателей вакцины от коронавируса
Вакцина от коронавируса в США может быть предложена в течение нескольких дней чиновникам, занимающим высшие посты, и действующему президенту Дональду Трампу, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
12 декабря Трамп заявил, что Управление по вопросам качества продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило вакцину от коронавируса BioNTech и Pfizer.
Вакцинацию могут предложить критически важным чиновникам во всех трех ветвях власти. По данным издания, прививки могут начать делать в понедельник, 14 декабря.
Трамп в своем аккаунте в Twitter сообщил, что сотрудники Белого дома пройдут вакцинацию от коронавируса «несколько позже». Самому Трампу, перенесшему коронавирус в октябре, пока не назначили прививку от коронавируса, однако он «ждет с нетерпением» возможности ее сделать.
Официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Уоллиот сообщил, что »американский народ должен быть уверен, что он получает такую же безопасную и эффективную вакцину, как и высокопоставленные чиновники правительства Соединенных Штатов по совету специалистов общественного здравоохранения и руководства национальной безопасности».
Представитель команды кандидата в президенты США Джо Байдена сообщил, что Байден будет следовать указаниям главного эксперта правительства США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи о том, когда ему следует пройти вакцинацию, и сделает прививку публично.
Издание рассказало, что в целом первыми людьми, которые пройдут вакцинацию от коронавируса в США, будут медработники и постояльцы домов престарелых.
Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech занималась разработкой вакцины от коронавируса. Компании сообщили о завершении третьего этапа испытаний вакцины, эффективность которой оценивается в 95%. 2 декабря компании получили временное разрешение на использование своей вакцины в Великобритании.