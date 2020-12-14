Мурашко назвал условие завершения пандемии коронавируса
Пандемия коронавирусной инфекции в мире завершится только тогда, когда против нее привьется большинство жителей планеты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Сегодня всем стало очевидно, что прекращение пандемии возможно только после массовой вакцинации населения всего мира. В этой связи обеспечение равного доступа жителей всех стран к эффективным и безопасным вакцинам, включая вакцину «Cпутник V», должно стать целью зарубежных регуляторных органов и международных организаций», — приводит слова главы ведомства пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать в стране масштабную вакцинацию населения от коронавируса. Первыми сделать прививку получили возможность люди из групп риска — учителя, медики и соцработники. Желающим вводят препарат «Спутник V», разработанный российский центром им. Гамалеи. Вакцинация проходит в два этапа с перерывом в 21 день.
11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала пандемией распространение коронавирусной инфекции, впервые обнаруженной в китайской провинции Ухань. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, вирусом заразились более 72 млн жителей планеты, из которых свыше 1,6 млн умерли. На данный момент наибольшее число заболевших COVID-19 выявлено в США — более 16 млн человек. На втором месте Индия и Бразилия — свыше 9,8 млн и 6,9 млн заразившихся соответственно.
Россия занимает четвертое место по количеству заболевших COVID-19. По данным оперштаба на 14 декабря, за время пандемии их число составило 2 681 256. Из них 2 124 797 выздоровели, 47 391 скончались. В активной стадии болезни находятся 509 068 жителей страны.