Трамп заявил о первой сделанной в США прививке от коронавируса
В США сделана первая прививка от коронавируса, заявил действующий американский президент Дональд Трамп.
«Первая вакцина введена! Поздравляю США! Поздравляю мир!», — написал Трамп в своем Twitter. Он не уточнил, кто стал первым официально привитым американцем.
Ранее сообщалось, что первыми прививку от коронавируса получат высшие должностные лица США всех трех ветвей власти, включая президента. Датой начала вакцинации анонсировалось 14 декабря. До этого, 12 декабря, Трамп заявил, что Управление по вопросам качества продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило вакцину от коронавируса, разработанную совместно немецкой BioNTech и американской Pfizer.
Компании отчитывались, что по результатам третьего этапа испытаний вакцины ее эффективность оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование своей вакцины в Великобритании.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 72,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 1,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 16,2 млн случаев, Индии (свыше 9,8 млн) и Бразилии (более 6,9 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.