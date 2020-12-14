Трамп заявил о первой сделанной в США прививке от коронавируса

Ранее сообщалось, что первыми прививку от коронавируса получат высшие должностные лица США всех трех ветвей власти, включая президента. Датой начала вакцинации анонсировалось 14 декабря. До этого, 12 декабря, Трамп заявил, что Управление по вопросам качества продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило вакцину от коронавируса, разработанную совместно немецкой BioNTech и американской Pfizer.