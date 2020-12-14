В Турции ввели круглосуточный комендантский час на новогодние праздники
Власти Турции приняли решение ввести с 31 декабря по 4 января круглосуточный комендантский час из-за ситуации с коронавирусом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.
«Мы уже сейчас начинаем видеть результаты тех ограничений, которые были введены ранее. С 21:00 31 декабря до 05:00 4 января вводится непрерывный комендантский час», — цитирует ТАСС Эрдогана.
С 1 декабря в Турции в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса было расширено действие комендантского часа: его распространили и на будние дни. Он действует с 21.00 до 5.00. Помимо этого, власти страны приостановили работу бань, бассейнов и спортзалов, а также ограничили допуск граждан в торговые центры.