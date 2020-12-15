Меркель ожидает возвращения Германии к нормальной жизни осенью

«Если у нас все получится с вакциной, то у нас будет относительно большая надежда, что к осеннему семестру у нас будет более нормальная ситуация, но зима будет сложной», — сказала она (цитата по «РИА Новости»). Предполагается, что осенний семестр начнется в соответствии с запланированным графиком — 1 октября.