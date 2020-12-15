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Меркель ожидает возвращения Германии к нормальной жизни осенью

Ведомости

Ситуация с коронавирусом в стране может стать «более нормальной» к осени 2021 г. в случае вакцинации населения, заявила на встрече со студентами канцлер Германии Ангела Меркель.

«Если у нас все получится с вакциной, то у нас будет относительно большая надежда, что к осеннему семестру у нас будет более нормальная ситуация, но зима будет сложной», — сказала она (цитата по «РИА Новости»). Предполагается, что осенний семестр начнется в соответствии с запланированным графиком — 1 октября.

С 16 декабря в Германии вновь ввели жесткий карантин в связи с ростом заболеваемостью коронавирусом. Новые ограничительные меры подразумевают закрытие всех торговых точек до 10 января, кроме продуктовых магазинов и аптек, перевод большей части школ на дистанционное обучение, запрет на массовые мероприятия в праздники, продажу пиротехники и употребление алкоголя в общественных местах.

По данным университета Джонса Хопкинса, Германия является 12 из всех стран мира по числу жителей, заразившихся коронавирусом. К 14 декабря их число превысило 1,3 млн, из которых более 22,6 тыс. человек умерли. Накануне введения карантина, 10 декабря, в стране был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 — 32 734. Это значительно выше, чем в весеннюю волну пандемии, когда максимальный показатель составил 6933.

Ранее по теме: В Германии с 16 декабря ввводят жесткий карантин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных