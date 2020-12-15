Меркель ожидает возвращения Германии к нормальной жизни осенью
Ситуация с коронавирусом в стране может стать «более нормальной» к осени 2021 г. в случае вакцинации населения, заявила на встрече со студентами канцлер Германии Ангела Меркель.
«Если у нас все получится с вакциной, то у нас будет относительно большая надежда, что к осеннему семестру у нас будет более нормальная ситуация, но зима будет сложной», — сказала она (цитата по «РИА Новости»). Предполагается, что осенний семестр начнется в соответствии с запланированным графиком — 1 октября.
С 16 декабря в Германии вновь ввели жесткий карантин в связи с ростом заболеваемостью коронавирусом. Новые ограничительные меры подразумевают закрытие всех торговых точек до 10 января, кроме продуктовых магазинов и аптек, перевод большей части школ на дистанционное обучение, запрет на массовые мероприятия в праздники, продажу пиротехники и употребление алкоголя в общественных местах.
По данным университета Джонса Хопкинса, Германия является 12 из всех стран мира по числу жителей, заразившихся коронавирусом. К 14 декабря их число превысило 1,3 млн, из которых более 22,6 тыс. человек умерли. Накануне введения карантина, 10 декабря, в стране был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 — 32 734. Это значительно выше, чем в весеннюю волну пандемии, когда максимальный показатель составил 6933.