Мишустин расширил перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов

«Такие продукты питания необходимы детям с орфанными (редкими) заболеваниями», — отмечается в документе. Среди этих продуктов в основном специализированные жидкие и сухие смеси — Мilupa MSUD, Мilupa OS, Nutrien Standard, Nutrien Diabet, в том числе для зондового использования. Они закупаются за счёт средств федерального бюджета, а затем выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.