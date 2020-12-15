Мишустин расширил перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов
В список продуктов лечебного питания для детей-инвалидов с 2021 г. будет добавлено 11 новых позиций. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.
«Такие продукты питания необходимы детям с орфанными (редкими) заболеваниями», — отмечается в документе. Среди этих продуктов в основном специализированные жидкие и сухие смеси — Мilupa MSUD, Мilupa OS, Nutrien Standard, Nutrien Diabet, в том числе для зондового использования. Они закупаются за счёт средств федерального бюджета, а затем выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.
Всего в перечне со следующего года будет 86 наименований продуктов, среди них — лечебное питание для детей с ацидемией и лейцинозом (болезнью «кленового сиропа»), а также для больных муковисцидозом.