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Мишустин расширил перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов

Ведомости

В список продуктов лечебного питания для детей-инвалидов с 2021 г. будет добавлено 11 новых позиций. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.

«Такие продукты питания необходимы детям с орфанными (редкими) заболеваниями», — отмечается в документе. Среди этих продуктов в основном специализированные жидкие и сухие смеси — Мilupa MSUD, Мilupa OS, Nutrien Standard, Nutrien Diabet, в том числе для зондового использования. Они закупаются за счёт средств федерального бюджета, а затем выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Всего в перечне со следующего года будет 86 наименований продуктов, среди них — лечебное питание для детей с ацидемией и лейцинозом (болезнью «кленового сиропа»), а также для больных муковисцидозом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных