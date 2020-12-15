CNN связал тревогу на военной базе США с испытанием российских ракет
Сигнал тревоги на расположенной в Германии авиабазе Рамштайн, где находится европейская штаб-квартира ВВС США, сработал из-за запуска с российской подлодки четырех межконтинентальных баллистических ракет, сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.
По данным СМИ, запуск был произведен в Охотском море в рамках учений, о которых российская сторона предупредила за несколько дней. На официальной странице Рамштайн в Facebook подтвердили проведение таких тренировок и заявили, что реальной угрозы нет. Однако США не упомянули, что речь идет именно о российских военных учениях.
Ранее, 12 декабря, Минобороны РФ сообщило, что ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» впервые произвел залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» в рамках учений в акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. Тогда же на базе Рамштайн сработал сигнал тревоги, который звучал несколько минут.
«Командный пункт авиабазы Рамштайн был проинформирован о реальном пуске ракеты в Европе по американо-германской системе сигнализации. Затем выяснилось, что запуск ракеты был частью учений и поэтому не представлял угрозы», — сказано в сообщении базы.
Один из собеседников CNN отметил, что неясно, почему сработал сигнал тревоги, если российские военные предупредили о проведении учений. Он отметил, что ситуация вызывает беспокойство, потому что «всегда есть вероятность просчета» в контексте напряженных отношений США с Россией.