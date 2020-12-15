CNN связал тревогу на военной базе США с испытанием российских ракет

По данным СМИ, запуск был произведен в Охотском море в рамках учений, о которых российская сторона предупредила за несколько дней. На официальной странице Рамштайн в Facebook подтвердили проведение таких тренировок и заявили, что реальной угрозы нет. Однако США не упомянули, что речь идет именно о российских военных учениях.