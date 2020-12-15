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CNN связал тревогу на военной базе США с испытанием российских ракет

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Сигнал тревоги на расположенной в Германии авиабазе Рамштайн, где находится европейская штаб-квартира ВВС США, сработал из-за запуска с российской подлодки четырех межконтинентальных баллистических ракет, сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне. 

По данным СМИ, запуск был произведен в Охотском море в рамках учений, о которых российская сторона предупредила за несколько дней. На официальной странице Рамштайн в Facebook подтвердили проведение таких тренировок и заявили, что реальной угрозы нет. Однако США не упомянули, что речь идет именно о российских военных учениях.

Ранее, 12 декабря, Минобороны РФ сообщило, что ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» впервые произвел залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» в рамках учений в акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. Тогда же на базе Рамштайн сработал сигнал тревоги, который звучал несколько минут. 

«Командный пункт авиабазы ​​Рамштайн был проинформирован о реальном пуске ракеты в Европе по американо-германской системе сигнализации. Затем выяснилось, что запуск ракеты был частью учений и поэтому не представлял угрозы», — сказано в сообщении базы.

Один из собеседников CNN отметил, что неясно, почему сработал сигнал тревоги, если российские военные предупредили о проведении учений. Он отметил, что ситуация вызывает беспокойство, потому что «всегда есть вероятность просчета» в контексте напряженных отношений США с Россией. 

Ранее по теме: Главы МИД стран НАТО выступили за «сдерживание» России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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