Мишустин анонсировал компенсации акушеркам при переезде в сельскую местность
Акушерки и медсестры фельдшерско-акушерских пунктов со следующего года будут получать компенсации при переезде на работу в села или небольшие города, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
«По решению правительства с января следующего года акушерки и медсестры фельдшерско-акушерских пунктов, которые переедут работать на село или в небольшие города с населением до 50 тысяч человек, будут получать подъемные средства», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства.
Размер компенсаций для них будет таким же, как для фельдшеров – 1 млн руб. при переезде на Дальний Восток, Крайний Север или в Арктику, 750 тыс. руб – при переезде в другие удаленные и труднодоступные территории, 500 тыс. руб. – при переезде в небольшие населенные пункты других регионов страны, рассказал премьер. Необходимые изменения он внес в государственную программу «Развитие здравоохранения».
Для получения компенсации медработники должны заключить договор с лечебным учреждением и отработать там не менее пяти лет, объяснили в правительстве. Там напомнили, что врачи и фельдшеры уже получают такие компенсации.