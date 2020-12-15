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Мишустин анонсировал компенсации акушеркам при переезде в сельскую местность

Ведомости

Акушерки и медсестры фельдшерско-акушерских пунктов со следующего года будут получать компенсации при переезде на работу в села или небольшие города, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. 

«По решению правительства с января следующего года акушерки и медсестры фельдшерско-акушерских пунктов, которые переедут работать на село или в небольшие города с населением до 50 тысяч человек, будут получать подъемные средства», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства.

Размер компенсаций для них будет таким же, как для фельдшеров – 1 млн руб. при переезде на Дальний Восток, Крайний Север или в Арктику, 750 тыс. руб – при переезде в другие удаленные и труднодоступные территории, 500 тыс. руб. – при переезде в небольшие населенные пункты других регионов страны, рассказал премьер. Необходимые изменения он внес в государственную программу «Развитие здравоохранения».

Для получения компенсации медработники должны заключить договор с лечебным учреждением и отработать там не менее пяти лет, объяснили в правительстве. Там напомнили, что врачи и фельдшеры уже получают такие компенсации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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