Мишустин анонсировал компенсации акушеркам при переезде в сельскую местность

Размер компенсаций для них будет таким же, как для фельдшеров – 1 млн руб. при переезде на Дальний Восток, Крайний Север или в Арктику, 750 тыс. руб – при переезде в другие удаленные и труднодоступные территории, 500 тыс. руб. – при переезде в небольшие населенные пункты других регионов страны, рассказал премьер. Необходимые изменения он внес в государственную программу «Развитие здравоохранения».