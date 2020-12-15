Власти Москвы не планируют вводить новые ограничения в новогодние праздники

По данным оперативного штаба на 15 декабря, за последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 26 689 человек, умерли 577 заболевших. За весь период в России выявили 2,7 млн случаев заражения. Более 12,1 млн пациентов выздоровели, почти 48 тыс. скончались.