Власти Москвы не планируют вводить новые ограничения в новогодние праздники
Предпосылок для введения новых ограничений в досуговых местах Москвы в новогодние праздники нет, заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия-24».
«Мы надеемся все-таки избежать локдауна... В Москве и магазины, и рестораны работают. Каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет», — сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские федеральные власти не планируют вводить жесткий карантин на период новогодних праздников. Пресс-секретарь президента пояснял, что главы регионов могут вводить ограничения, исходя из ситуации с коронавирусом на территории субъекта.
По данным оперативного штаба на 15 декабря, за последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 26 689 человек, умерли 577 заболевших. За весь период в России выявили 2,7 млн случаев заражения. Более 12,1 млн пациентов выздоровели, почти 48 тыс. скончались.