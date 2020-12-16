В России разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавируса
Российские ученые разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«И в России на сегодняшний день разрабатываются 26 вариантов в 17 научных организациях. Первые две вакцины уже зарегистрированы», — сказала Попова (цитата по «РИА Новости»).
Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.
15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса в России. В Москве вакцинация групп риска населения началась 5 декабря. Для вакцинации используется препарат «Спутник V».