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Вакцинацию от коронавируса внесут в календарь профилактических прививок

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил включить вакцинацию от коронавируса в календарь профилактическим прививок, сообщила пресс-служба правительства. Изменения должны быть внесены в документ до 17 декабря.

Также премьер-министр поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко лично контролировать организацию работы пунктов вакцинации во время новогодних праздников. 

15 декабря Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах России. Гражданам вводят препарат «Спутник V», разработанный в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.

Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет. 

Вакцинация от коронавируса групп риска также началась 8 декабря в Великобритании и 14 декабря — в США. В обеих странах используется вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных