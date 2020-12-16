Вакцинацию от коронавируса внесут в календарь профилактических прививок
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил включить вакцинацию от коронавируса в календарь профилактическим прививок, сообщила пресс-служба правительства. Изменения должны быть внесены в документ до 17 декабря.
Также премьер-министр поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко лично контролировать организацию работы пунктов вакцинации во время новогодних праздников.
15 декабря Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах России. Гражданам вводят препарат «Спутник V», разработанный в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.
Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.
Вакцинация от коронавируса групп риска также началась 8 декабря в Великобритании и 14 декабря — в США. В обеих странах используется вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech.