Вакцинацию от коронавируса внесут в календарь профилактических прививок

15 декабря Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах России. Гражданам вводят препарат «Спутник V», разработанный в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.