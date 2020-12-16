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Роспотребнадзор утвердил рекомендации по работе мигрантов на стройках

Ведомости

Роспотребнадзор утвердил обновленные методические рекомендации по профилактике коронавируса среди работников строительной отрасли, добавив в них положения, касающиеся труда иностранных граждан. Изменения опубликованы на сайте ведомства.

Согласно документу, перед началом работы мигранты должны быть размещены в комнатах по типу обсерваторов с соблюдением социальной дистанции и протестированы на наличие коронавируса. Работники с положительным результатом теста должны быть госпитализированы, а контактировавшие с ними люди – изолированы.

Иностранцы с отрицательным результатом теста и наличием иммуноглобулина G смогут направиться к месту работы, без иммуноглобулина G – должны две недели находиться в обсервации. При этом повторный тест находящиеся в обсерваторе граждане смогут сдать не ранее чем через восемь дней после размещения там.

Ранее МВД сообщило, что количество мигрантов в России составляет более 6 млн человек, при этом обычно, по данным ведомства, их число доходит до 11 млн человек.

Накануне Минстрой предложил упростить условия въезда в Россию трудовых мигрантов, которые будут работать на строительных объектах в нескольких регионах страны. По данным министерства, в 50 регионах страны не хватает мигрантов на стройках. Одной из причин их дефицита Минстрой назвал запрет на въезд в Россию иностранных работников.

Ранее по теме: В России почти вдвое сократилось число мигрантов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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