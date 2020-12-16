Роспотребнадзор утвердил рекомендации по работе мигрантов на стройках

Иностранцы с отрицательным результатом теста и наличием иммуноглобулина G смогут направиться к месту работы, без иммуноглобулина G – должны две недели находиться в обсервации. При этом повторный тест находящиеся в обсерваторе граждане смогут сдать не ранее чем через восемь дней после размещения там.