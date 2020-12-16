Роспотребнадзор утвердил рекомендации по работе мигрантов на стройках
Роспотребнадзор утвердил обновленные методические рекомендации по профилактике коронавируса среди работников строительной отрасли, добавив в них положения, касающиеся труда иностранных граждан. Изменения опубликованы на сайте ведомства.
Согласно документу, перед началом работы мигранты должны быть размещены в комнатах по типу обсерваторов с соблюдением социальной дистанции и протестированы на наличие коронавируса. Работники с положительным результатом теста должны быть госпитализированы, а контактировавшие с ними люди – изолированы.
Иностранцы с отрицательным результатом теста и наличием иммуноглобулина G смогут направиться к месту работы, без иммуноглобулина G – должны две недели находиться в обсервации. При этом повторный тест находящиеся в обсерваторе граждане смогут сдать не ранее чем через восемь дней после размещения там.
Ранее МВД сообщило, что количество мигрантов в России составляет более 6 млн человек, при этом обычно, по данным ведомства, их число доходит до 11 млн человек.
Накануне Минстрой предложил упростить условия въезда в Россию трудовых мигрантов, которые будут работать на строительных объектах в нескольких регионах страны. По данным министерства, в 50 регионах страны не хватает мигрантов на стройках. Одной из причин их дефицита Минстрой назвал запрет на въезд в Россию иностранных работников.