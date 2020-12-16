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В России почти вдвое сократилось число мигрантов

Ведомости

Количество мигрантов в России в настоящий момент составляет более 6 млн человек, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на МВД. Обычно, по данным ведомства, их число доходит до 11 млн человек. 

«В Российской Федерации ежегодно находится от 9 до 11 млн иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 млн человек (6,3 млн)», — рассказали в МВД.

Большинство учтенных трудовых мигрантов работают в России по патентам. По данным на 1 ноября 2020 г., 1,3 млн иностранцев работали в России по патентам, в аналогичный период прошлого года — 1,7 млн человек. 85 тыс. иностранных граждан имеют разрешение на работу. 368 тыс. трудовых или гражданско-правовых договоров заключено с гражданами государств-членов Евразийского экономического союза, говорится в сообщении.

Около миллиона человек имеют разрешение на временное проживание в России или вид на жительство, добавили в МВД. По данным министерства, самая многочисленная категория иностранцев в России — трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах. 

Ранее Минстрой предложил упростить условия въезда в Россию трудовых мигрантов, которые будут работать на строительных объектах в нескольких регионах страны, писал ТАСС. По данным министерства, в 50 регионах страны не хватает мигрантов на стройках. Одной из причин их дефицита Минстрой назвал запрет на въезд в Россию иностранных работников.

Ранее по теме: Минстрой попросил правительство упростить въезд трудовых мигрантов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных