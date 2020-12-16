В России почти вдвое сократилось число мигрантов
Количество мигрантов в России в настоящий момент составляет более 6 млн человек, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на МВД. Обычно, по данным ведомства, их число доходит до 11 млн человек.
«В Российской Федерации ежегодно находится от 9 до 11 млн иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 млн человек (6,3 млн)», — рассказали в МВД.
Большинство учтенных трудовых мигрантов работают в России по патентам. По данным на 1 ноября 2020 г., 1,3 млн иностранцев работали в России по патентам, в аналогичный период прошлого года — 1,7 млн человек. 85 тыс. иностранных граждан имеют разрешение на работу. 368 тыс. трудовых или гражданско-правовых договоров заключено с гражданами государств-членов Евразийского экономического союза, говорится в сообщении.
Около миллиона человек имеют разрешение на временное проживание в России или вид на жительство, добавили в МВД. По данным министерства, самая многочисленная категория иностранцев в России — трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах.
Ранее Минстрой предложил упростить условия въезда в Россию трудовых мигрантов, которые будут работать на строительных объектах в нескольких регионах страны, писал ТАСС. По данным министерства, в 50 регионах страны не хватает мигрантов на стройках. Одной из причин их дефицита Минстрой назвал запрет на въезд в Россию иностранных работников.