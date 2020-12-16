ВОЗ предупредила о новой вспышке коронавируса в Европе после Нового года

«Несмотря на некоторый нестабильный прогресс, передача COVID-19 в Европейском регионе остается широко распространенной и интенсивной. Существует высокий риск дальнейшей вспышки в первые недели и месяцы 2021 г., и нам нужно будет работать вместе, чтобы мы смогли предотвратить ее», — заявили в организации.