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ВОЗ предупредила о новой вспышке коронавируса в Европе после Нового года

Ведомости

Существует высокий риск, что в первые месяцы 2021 г. в Европе произойдет новая волна роста заболеваемости коронавирусом, следует из сообщения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Несмотря на некоторый нестабильный прогресс, передача COVID-19 в Европейском регионе остается широко распространенной и интенсивной. Существует высокий риск дальнейшей вспышки в первые недели и месяцы 2021 г., и нам нужно будет работать вместе, чтобы мы смогли предотвратить ее», — заявили в организации.

В ВОЗ отметили, что страны должны рассмотреть возможность введения ограничений на массовые мероприятия, их отмены или переноса. Необходимо исключить вероятность скопления людей где-либо, особенно в закрытых пространствах, подчеркнули в организации.

Эксперты также рекомендовали перенести все массовые мероприятия на улицу и не пренебрегать методами защиты — носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Также в ВОЗ напомнили о необходимости избегать переполненного транспорта в путешествиях.

Ранее, 11 декабря, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что за последние полтора месяца уровень смертности от коронавируса в мире вырос на 60%. Она подчеркнула, что этот показатель распределен неравномерно между всеми странами. Так, Европе смертность возросла почти вдвое.

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирусом заразились свыше 73,6 млн жителей планеты. Из них больше всего в США — более 16,7 млн случаев. В топ-5 выходят также Индия (9,9 млн), Бразилия (6,9 млн), Россия (2,7 млн) и Франция (2,4 млн). Количество умерших от COVID-19 людей превышает 1,6 млн.  

Ранее по теме: В ВОЗ заявили о росте смертности от коронавируса в мире

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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