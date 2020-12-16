Помпео ушел на карантин после контакта с зараженным коронавирусом

Сам президент Трамп заразился коронавирусом в начале октября. Во время болезни Трамп продолжал исполнять обязанности президента дистанционно. Чуть больше, чем за две недели до выборов, он заявил о выздоровлении. Сразу после выписки он вернулся к работе в овальном кабинете Белого дома.