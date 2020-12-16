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Помпео ушел на карантин после контакта с зараженным коронавирусом

Ведомости

Госсекретарь США Майк Помпео ушел на самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусом, заявили в пресс-службе ведомства, сообщает CNN.

«Госсекретаря Помпео идентифицировали как имевшего контакт с лицом, получившим положительный результат теста на коронавирус», — сообщил телеканалу представитель ведомства. В Госдепартаменте добавили, что «по соображениям конфиденциальности» не могут раскрыть личность зараженного.

Там отметили, что сам Помпео пока показал отрицательный тест, но «в соответствии с инструкциями, он будет на карантине». «Он будет находиться под постоянным наблюдением медицинской службы Госдепартамента», — сказал представитель ведомства.

Ранее, 14 декабря, президент США Дональд Трамп объявил о начале вакцинации высших руководителей страны вакциной от немецкой BioNTech и американской Pfizer, до этого одобренной Управлением по вопросам качества продуктов и медикаментов (FDA). Эффективность созданной BioNTech и Pfizer вакцины составляет 95%. 

Сам президент Трамп заразился коронавирусом в начале октября. Во время болезни Трамп продолжал исполнять обязанности президента дистанционно. Чуть больше, чем за две недели до выборов, он заявил о выздоровлении. Сразу после выписки он вернулся к работе в овальном кабинете Белого дома.

По данным университета Джонса Хопкинса, США являются лидером по числу зарегистрированных случаев заражения коронавирусом — более 16,7 млн. В топ-5 входят также Индия (9,9 млн), Бразилия (6,9 млн), Россия (2,7 млн) и Франция (2,4 млн). Всего в мире с начала пандемии заразились свыше 73,6 млн жителей планеты. Число умерших от COVID-19 людей превышает 1,6 млн. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных