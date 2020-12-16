Минздрав внес вакцинацию против COVID-19 в календарь профилактических прививок
Минздрав внес вакцинацию против коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, следует из приказа министерства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Дополнить позицией следующего содержания: Против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — говорится в документе. К приоритету первого уровня относятся работники медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров, лица, проживающие в организациях соцобслуживания, имеющие хронические заболевания.
К приоритету второго уровня относятся работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, лица, работающие вахтовым методом, волонтеры, военнослужащие и работники сферы услуг. К приоритету третьего уровня относятся госслужащие, студенты старше 18 лет и призывники.
При этом «с учетом эпидемической ситуации по решению исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при вакцинации против коронавирусной инфекции уровни приоритета могут быть изменены».
Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин поручил включить вакцинацию против коронавируса в календарь профилактических прививок до 17 декабря. 15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации против коронавируса во всех регионах России. Гражданам вводят препарат «Спутник V», разработанный в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.