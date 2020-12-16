Минздрав внес вакцинацию против COVID-19 в календарь профилактических прививок

Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин поручил включить вакцинацию против коронавируса в календарь профилактических прививок до 17 декабря. 15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации против коронавируса во всех регионах России. Гражданам вводят препарат «Спутник V», разработанный в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.