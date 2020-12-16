Нетаньяху пообещал первым в Израиле получить прививку от коронавируса
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что получит прививку от коронавируса в субботу первым в стране. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«В субботу вечером сделаю прививку от коронавируса», — написал Нетаньяху. Он отметил, что попросил привить его первым, чтобы подать пример гражданам Израиля и убедить их в необходимости этой меры.
В начале сентября мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что сделал прививку от коронавируса. Мэр объяснил, что иначе ему было бы сложно агитировать москвичей вакцинироваться от COVID-19.