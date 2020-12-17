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Собянин анонсировал вакцинацию от COVID-19 рабочих и журналистов

Ведомости

Вакцинация работников промышленности, транспорта и журналистов в Москве начнется с 21 декабря, заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».

«С понедельника (21 декабря. — прим. ред.) открываем возможность вакцинироваться для работников промышленности, транспорта и средств массовой информации», — сказал Собянин.  Он отметил, что активная вакцинация в столице продолжается. По словам мэра, к 17 декабря прививку сделали более 15 000 человек в 70 открытых пунктах вакцинации.

В Москве с начала декабря уже идет вакцинация ключевых групп риска: учителей, врачей, полицейских, работников торговли, сферы услуг, культуры и сотрудников МФЦ. Днем ранее Собянин заявил, что широкий доступ к вакцине основная масса москвичей сможет получить уже через несколько недель. Он пообещал, что большинство ограничений в городе снимут после массовой вакцинации жителей.

Пока с осени из-за рисков распорстранения коронавируса в столице действуют ограничения на работу ночных клубов и баров, студенты перешли на дистанционное обучение, а льготный проезд для школьников и пенсионеров приостановлен. Кроме того, в Москве и Московской области действует строгий масочный режим.

По данным оперштаба на 17 декабря, Москва остается лидером по приросту заболевших коронавирусом в стране. За сутки в городе зарегистрировали 6 711 новых заболевших. За весь период заразились 715 тыс. москвичей. Более 551 тыс. человек выздоровели, более 10 тыс. — умерли. В целом по России за сутки 17 декабря выявлено 28 214 новых заражений. Умерли 587 заболевших. Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 2,7 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных