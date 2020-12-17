Собянин анонсировал вакцинацию от COVID-19 рабочих и журналистов
Вакцинация работников промышленности, транспорта и журналистов в Москве начнется с 21 декабря, заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».
«С понедельника (21 декабря. — прим. ред.) открываем возможность вакцинироваться для работников промышленности, транспорта и средств массовой информации», — сказал Собянин. Он отметил, что активная вакцинация в столице продолжается. По словам мэра, к 17 декабря прививку сделали более 15 000 человек в 70 открытых пунктах вакцинации.
В Москве с начала декабря уже идет вакцинация ключевых групп риска: учителей, врачей, полицейских, работников торговли, сферы услуг, культуры и сотрудников МФЦ. Днем ранее Собянин заявил, что широкий доступ к вакцине основная масса москвичей сможет получить уже через несколько недель. Он пообещал, что большинство ограничений в городе снимут после массовой вакцинации жителей.
Пока с осени из-за рисков распорстранения коронавируса в столице действуют ограничения на работу ночных клубов и баров, студенты перешли на дистанционное обучение, а льготный проезд для школьников и пенсионеров приостановлен. Кроме того, в Москве и Московской области действует строгий масочный режим.
По данным оперштаба на 17 декабря, Москва остается лидером по приросту заболевших коронавирусом в стране. За сутки в городе зарегистрировали 6 711 новых заболевших. За весь период заразились 715 тыс. москвичей. Более 551 тыс. человек выздоровели, более 10 тыс. — умерли. В целом по России за сутки 17 декабря выявлено 28 214 новых заражений. Умерли 587 заболевших. Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 2,7 млн человек.