Собянин анонсировал вакцинацию от COVID-19 рабочих и журналистов

По данным оперштаба на 17 декабря, Москва остается лидером по приросту заболевших коронавирусом в стране. За сутки в городе зарегистрировали 6 711 новых заболевших. За весь период заразились 715 тыс. москвичей. Более 551 тыс. человек выздоровели, более 10 тыс. — умерли. В целом по России за сутки 17 декабря выявлено 28 214 новых заражений. Умерли 587 заболевших. Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 2,7 млн человек.