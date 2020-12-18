Роспотребнадзор назвал число безопасных для путешествий в пандемию стран
Из 16 стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, эпидемиологическая обстановка соответствует всем критериям только в трех, сообщил Роспотребнадзор. Это Танзания, Эфиопия и Сейшельские острова
Ситуация с коронавирусом в других странах оценивается по трем критериям: показатель заболеваемости коронавирусом за 14 дней, среднесуточный темп прироста за 14 дней и показатель распространения инфекции. 4 страны из 16 не соответствуют ни одному критерию — это Белоруссия, Казахстан, Турция и Швейцария. Одному из трех критериев соответствуют пять стран — Великобритания, ОАЭ, Южная Корея, Сербия, Япония. Двум требованиям соответствуют четыре страны — Киргизия, Египет, Куба и Мальдивы.
По данным Роспотребнадзора, в большинстве стран Европы ситуация с коронавирусом осложнилась. По действующим правилам, вернувшиеся из-за границы должны в течение трех дней предоставить результаты теста на коронавирус. По данным Роспотребнадзора, из-за несвоевременного прохождения обследования россиянам было выписано штрафов на сумму 23 млн руб.
После закрытия границ из-за пандемии Россия возобновила регулярное авиасообщение с 16 странами: Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, ОАЭ, Мальдивами, Египтом, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей, Сербией, Кубой, Японией, Сейшельскими островами и Японией. Накануне президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об условиях открытия границ с другими странами, сказал, что они будут открыты, когда это позволят сделать врачи.
За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 28 214 человек, следует из данных оперштаба на 17 декабря. Умерли 587 заболевших. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом — 2,7 млн заболевших. Первое место занимает США — около 16,97 млн случаев коронавируса, на втором месте Индия — 9,95 млн случаев, на третьем Бразилия — 7,04 млн. Всего в мире зарегистрировано около 74,24 млн случаев заражения коронавирусом и 1,64 млн смертей от него.