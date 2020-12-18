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Гинцбург оценил длительность иммунитета от лайт-версии «Спутник V»

Ведомости

Иммунитет к коронавирусу после укола «лайт-версии» вакцины «Спутник V» выработается за три недели и будет сохраняться три-четыре месяца, сообщил ТАСС со ссылкой на директора разработчика вакцины, научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Ожидать формирование иммунитета можно будет через три недели. Просто мы укорачиваем иммунитет, не делаем его длительным и не создаем клетки памяти <...>. То есть иммунитет будет непродолжительный, думаю, к сожалению, месяца три, от силы четыре», — сказал Гинцбург.

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин объявил о планах специалистов центра Гамалеи создать «лайт-версию» вакцины от коронавируса. Она позволит делать один укол вместо двух и быстрее выработать антитела. По словам Гинцбурга, «лайт-версия» вакцины будет представлять собой первый компонент вакцины «Спутник V». Ее эффективность для некоторых групп населения будет составлять 85%. 

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина от научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах.

Ранее по теме: Путин заявил о планах российских ученых создать «лайт-вакцину» от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных