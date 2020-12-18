Гинцбург оценил длительность иммунитета от лайт-версии «Спутник V»

«Ожидать формирование иммунитета можно будет через три недели. Просто мы укорачиваем иммунитет, не делаем его длительным и не создаем клетки памяти <...>. То есть иммунитет будет непродолжительный, думаю, к сожалению, месяца три, от силы четыре», — сказал Гинцбург.