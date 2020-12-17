Путин заявил о планах российских ученых создать «лайт-вакцину» от коронавируса

Ранее Путин пообещал привиться от коронавируса как только это станет возможным для его возрастной группы. То, что он до сих пор не получил прививку, глава государства объяснил своим возрастом. «Для таких, как я, вакцины пока не добрались», — сказал Путин. В то же время он отметил, что для большинства граждан нет причины не делать прививку.