Путин заявил о планах российских ученых создать «лайт-вакцину» от коронавируса
Специалисты центра им. Гамалеи намерены создать «лайт-вакцину» от коронавируса, она подразумевает только один укол и быстрее вырабатывает антитела, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
«У нас есть один из вариантов, это создать такую, как специалисты говорят, "лайт-вакцину" — гамалеевскую. Делать одну только прививку, она будет работать короче, уровень защиты будет меньше, но все равно [эффективность] до 85% будет доходить», — сказал Путин. По его словам, имея такую прививку, можно сразу вакцинировать «десятки миллионов».
Ранее Путин пообещал привиться от коронавируса как только это станет возможным для его возрастной группы. То, что он до сих пор не получил прививку, глава государства объяснил своим возрастом. «Для таких, как я, вакцины пока не добрались», — сказал Путин. В то же время он отметил, что для большинства граждан нет причины не делать прививку.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.
15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса в России. В Москве вакцинация жителей из групп риска началась 5 декабря.