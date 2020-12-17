Путин ответил на вопрос о необходимости вакцинации от коронавируса

Президент отметил, что российские и зарубежные вирусологи называют массовую вакцинацию одним из немногих путей преодоления пандемии коронавируса. Путин подчеркнул, что задача государства — провести вакцинацию на территории России, однако пока не хватает оборудования для производства нужного количества доз вакцины. Президент рассказал, что, согласно планам, в начале 2021 года в России будут произведены миллионы доз вакцины, дальше производство будет увеличиваться.