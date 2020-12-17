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Путин ответил на вопрос о необходимости вакцинации от коронавируса

Ведомости

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», которая используется для всеобщей вакцинации, безопасна и эффективна, нет причин не делать прививку, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. 

«Повторю еще раз: наша вакцина эффективная и безопасная, поэтому не вижу никаких причин не вакцинироваться», — сказал Путин. 

Президент отметил, что российские и зарубежные вирусологи называют массовую вакцинацию одним из немногих путей преодоления пандемии коронавируса. Путин подчеркнул, что задача государства — провести вакцинацию на территории России, однако пока не хватает оборудования для производства нужного количества доз вакцины. Президент рассказал, что, согласно планам, в начале 2021 года в России будут произведены миллионы доз вакцины, дальше производство будет увеличиваться.

Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в целом эффективность вакцины составила 91,4%. Продолжаются пострегистрационные испытания препарата. 

Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет. 

15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса в России. В Москве вакцинация групп риска населения началась 5 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных