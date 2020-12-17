Путин ответил на вопрос о необходимости вакцинации от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», которая используется для всеобщей вакцинации, безопасна и эффективна, нет причин не делать прививку, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
«Повторю еще раз: наша вакцина эффективная и безопасная, поэтому не вижу никаких причин не вакцинироваться», — сказал Путин.
Президент отметил, что российские и зарубежные вирусологи называют массовую вакцинацию одним из немногих путей преодоления пандемии коронавируса. Путин подчеркнул, что задача государства — провести вакцинацию на территории России, однако пока не хватает оборудования для производства нужного количества доз вакцины. Президент рассказал, что, согласно планам, в начале 2021 года в России будут произведены миллионы доз вакцины, дальше производство будет увеличиваться.
Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в целом эффективность вакцины составила 91,4%. Продолжаются пострегистрационные испытания препарата.
Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.
15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса в России. В Москве вакцинация групп риска населения началась 5 декабря.