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МВД анонсировало создание киберполиции

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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение о создании в структуре МВД киберполиции, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы министерства Игоря Зубова.

«Министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александровичем принято решение о создании киберполиции», — сказал Зубов в интервью проекту «Лично – детям», отметив, что это вопрос не одного дня, реализация идеи займет много времени, потребует финансовых вложений и изменения квалификации сотрудников.

В октябре Колокольцев заявил, что доля киберпреступлений в общем массиве повышается и достигла 23%. Спустя месяц заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что число случаев «сетевого экстремизма» в России за девять месяцев 2020 г. выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказывал, что в России создается центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным спамом и мошенничеством.

Ранее по теме: В России создадут центр по борьбе с телефонным мошенничеством

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных