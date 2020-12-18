МВД анонсировало создание киберполиции
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение о создании в структуре МВД киберполиции, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы министерства Игоря Зубова.
«Министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александровичем принято решение о создании киберполиции», — сказал Зубов в интервью проекту «Лично – детям», отметив, что это вопрос не одного дня, реализация идеи займет много времени, потребует финансовых вложений и изменения квалификации сотрудников.
В октябре Колокольцев заявил, что доля киберпреступлений в общем массиве повышается и достигла 23%. Спустя месяц заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что число случаев «сетевого экстремизма» в России за девять месяцев 2020 г. выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказывал, что в России создается центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным спамом и мошенничеством.