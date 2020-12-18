«Вектор» сообщил об эффективности российской вакцины от ВИЧ

В «Векторе» рассказали, что в 2011 г. проводилась первая фаза клинических испытаний первого варианта вакцины от ВИЧ. Исследования подтвердили, что вакцина безопасна, не вызывает побочных эффектов и помогает выработать иммунитет к ВИЧ. Сейчас ученые центра разработали усовершенствованный вариант вакцины - «КомбиВИЧвак-Ново».