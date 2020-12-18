«Вектор» сообщил об эффективности российской вакцины от ВИЧ
Вакцина от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) научного центра «Вектор» способна помочь организму выработать антитела к вирусу, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на центр. Антитела к ВИЧ были обнаружены у 100% добровольцев первой фазы клинических испытаний.
«ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации были зафиксированы у 100% добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы — у 80%», — заявили в центре.
В «Векторе» рассказали, что в 2011 г. проводилась первая фаза клинических испытаний первого варианта вакцины от ВИЧ. Исследования подтвердили, что вакцина безопасна, не вызывает побочных эффектов и помогает выработать иммунитет к ВИЧ. Сейчас ученые центра разработали усовершенствованный вариант вакцины - «КомбиВИЧвак-Ново».
Его эффективность от ВИЧбудет определена в ходе испытаний. Специалисты добавили, что активность антител после прививки новым вариантом вакцины в десять раз выше, чем от исходного варианта.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждала, что российские ученые разрабатывают прототипы вакцины от ВИЧ.