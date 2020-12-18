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«Вектор» сообщил об эффективности российской вакцины от ВИЧ

Ведомости

Вакцина от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) научного центра «Вектор» способна помочь организму выработать антитела к вирусу, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на центр. Антитела к ВИЧ были обнаружены у 100% добровольцев первой фазы клинических испытаний. 

«ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации были зафиксированы у 100% добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы — у 80%», — заявили в центре.

В «Векторе» рассказали, что в 2011 г. проводилась первая фаза клинических испытаний первого варианта вакцины от ВИЧ. Исследования подтвердили, что вакцина безопасна, не вызывает побочных эффектов и помогает выработать иммунитет к ВИЧ. Сейчас ученые центра разработали усовершенствованный вариант вакцины - «КомбиВИЧвак-Ново».

Его эффективность от ВИЧбудет определена в ходе испытаний. Специалисты добавили, что активность антител после прививки новым вариантом вакцины в десять раз выше, чем от исходного варианта.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждала, что российские ученые разрабатывают прототипы вакцины от ВИЧ.

Ранее по теме: Попова заявила о наличии прототипов вакцины от ВИЧ в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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