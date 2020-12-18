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Песков ответил на вопрос об отдельной вакцине для Путина

Ведомости

Отдельной вакцины для президента России Владимира Путина нет и не будет, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда».

«Никто никогда не будет делать отдельно прививку для кого-то одного, даже если это глава государства», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему российские ученые не создадут вакцину специально для президента. Он напомнил, что испытание вакцины против коронавируса проходит на разных возрастных группах, и пока точных данных о действии вакцины на людей старше 65 лет нет.

Ранее Путин в ходе выступления на ежегодной пресс-конференции заявил, что привьется от коронавируса, как только это станет возможным для его возрастной группы. Президент отметил, что в настоящее время вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан определенного возраста, и до таких, как он, «вакцины пока не добрались».  

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.

Ранее по теме: Путин объяснил возрастом отказ делать прививку от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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