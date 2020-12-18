Песков ответил на вопрос об отдельной вакцине для Путина
Отдельной вакцины для президента России Владимира Путина нет и не будет, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда».
«Никто никогда не будет делать отдельно прививку для кого-то одного, даже если это глава государства», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему российские ученые не создадут вакцину специально для президента. Он напомнил, что испытание вакцины против коронавируса проходит на разных возрастных группах, и пока точных данных о действии вакцины на людей старше 65 лет нет.
Ранее Путин в ходе выступления на ежегодной пресс-конференции заявил, что привьется от коронавируса, как только это станет возможным для его возрастной группы. Президент отметил, что в настоящее время вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан определенного возраста, и до таких, как он, «вакцины пока не добрались».
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.