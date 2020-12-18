Песков ответил на вопрос об отдельной вакцине для Путина

«Никто никогда не будет делать отдельно прививку для кого-то одного, даже если это глава государства», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему российские ученые не создадут вакцину специально для президента. Он напомнил, что испытание вакцины против коронавируса проходит на разных возрастных группах, и пока точных данных о действии вакцины на людей старше 65 лет нет.