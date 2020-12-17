Путин объяснил возрастом отказ делать прививку от коронавируса
Президент России Владимир Путин пообещал привиться от коронавируса как только это станет возможным для его возрастной группы. Об этом он сказал на ежегодной пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов и поэтому пока эту вакцину, как говорят специалисты, не поставил, но я обязательно это сделаю как только это станет возможным», — сказал Путин.
Президент отметил, что в настоящее время вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан определенного возраста, «и для таких как я вакцины пока не добрались».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин дождется завершения испытаний российских вакцин от коронавируса и после этого примет решение об использовании этих препаратов. Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.