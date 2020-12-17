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Путин объяснил возрастом отказ делать прививку от коронавируса

Ведомости

Президент России Владимир Путин пообещал привиться от коронавируса как только это станет возможным для его возрастной группы. Об этом он сказал на ежегодной пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов и поэтому пока эту вакцину, как говорят специалисты, не поставил, но я обязательно это сделаю как только это станет возможным», — сказал Путин.

Президент отметил, что в настоящее время вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан определенного возраста, «и для таких как я вакцины пока не добрались».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин дождется завершения испытаний российских вакцин от коронавируса и после этого примет решение об использовании этих препаратов. Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных