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Трамп заявил о разрешении использовать вакцину от Moderna в США

Ведомости

Вакцина от коронавируса, разработанная американской фармацевтической компанией Moderna, получила разрешение на использование в США, заявил действующий президент страны Дональд Трамп.

«Вакцина от Moderna одобрена подавляющим большинством (на заседании Управления по вопросам качества продуктов и медикаментов, FDA. — прим. ред.). Ее распространение начнется немедленно», — написал Трамп у себя в Twitter.

FDA уже подтвердило заявленную эффективность вакцины Moderna от коронавируса 15 декабря. На 17 декабря было назначено заседание ведомства, где должно было быть утверждено разрешение на использование препарата в США, однако на момент написания заметки FDA не объявляло о разрешении.

По итогам третьей фазы клинических испытаний эффективность вакцины от Moderna составила 94,1%. Эффективность препарата против развития тяжелого течения коронавируса компания оценила в 100%. В то же время вакцинация в США уже началась препаратом от конкурентов Moderna — немецкой BioNTech и американской Pfizer. Одними из первых инъекции получат высшие руководители США.

Ранее по теме: Moderna уничтожила 400 тыс. доз вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных