Трамп заявил о разрешении использовать вакцину от Moderna в США
Вакцина от коронавируса, разработанная американской фармацевтической компанией Moderna, получила разрешение на использование в США, заявил действующий президент страны Дональд Трамп.
«Вакцина от Moderna одобрена подавляющим большинством (на заседании Управления по вопросам качества продуктов и медикаментов, FDA. — прим. ред.). Ее распространение начнется немедленно», — написал Трамп у себя в Twitter.
FDA уже подтвердило заявленную эффективность вакцины Moderna от коронавируса 15 декабря. На 17 декабря было назначено заседание ведомства, где должно было быть утверждено разрешение на использование препарата в США, однако на момент написания заметки FDA не объявляло о разрешении.
По итогам третьей фазы клинических испытаний эффективность вакцины от Moderna составила 94,1%. Эффективность препарата против развития тяжелого течения коронавируса компания оценила в 100%. В то же время вакцинация в США уже началась препаратом от конкурентов Moderna — немецкой BioNTech и американской Pfizer. Одними из первых инъекции получат высшие руководители США.