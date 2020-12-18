Moderna уничтожила 400 тыс. доз вакцины от коронавируса

«По моему опыту, производство идет так же гладко, как и любой другой производственный процесс, который я наблюдал за свою 30-летнюю карьеру в отрасли», - сказал Слауи. Он добавил, что фармпроизводители даже при подобных рутинных инцидентах успевают накопить достаточный запас препарата перед тем, как поставить его на рынок. Однако сейчас «производители вакцин находятся под микроскопом», и любой инцидент или задержка с выпуском становятся достоянием общественности.