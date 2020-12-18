Moderna уничтожила 400 тыс. доз вакцины от коронавируса
Американской фармацевтической компании Moderna пришлось уничтожить около 400 тыс. доз вакцины от коронавируса из-за проблемы, возникшей при производстве. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на советника администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсефа Слауи.
Слауи пояснил агентству, что на заключительном этапе производства этого количества доз возникли проблемы при фильтрации. Эти дозы не успели поместить в ампулы. По словам Слауи, 400 тыс. доз были частью более широкой партии препарата объемом 1,4 млн, предназначенной для вакцинации граждан США. Он отметил, что такие проблемы неизбежны и всегда случаются при столь сложном массовом производстве препаратов.
«По моему опыту, производство идет так же гладко, как и любой другой производственный процесс, который я наблюдал за свою 30-летнюю карьеру в отрасли», - сказал Слауи. Он добавил, что фармпроизводители даже при подобных рутинных инцидентах успевают накопить достаточный запас препарата перед тем, как поставить его на рынок. Однако сейчас «производители вакцин находятся под микроскопом», и любой инцидент или задержка с выпуском становятся достоянием общественности.
Ранее власти США подтвердили заявленную эффективность вакцины от Moderna. По итогам третьей фазы клинических испытаний она составила 94,1%. Эффективность вакцины против развития тяжелого течения коронавируса компания оценила в 100%. В то же время первой получила разрешение на использование конкурент препарата Moderna — вакцина от немецкой BioNTech и американской Pfizer. Именно ей начали первые инъекции в рамках объявленной в США вакцинации. Среди первых получателей препарата окажутся представители высшего американского руководства.
Российская вакцина «Спутник V» стала первой из зарегистрированных в мире. Ее эффективность создатели оценили в более чем 95% и 100% для тяжелых случаев. С начала декабря препарат используют для масштабной вакцинации на территории России, в первую очередь, в Москве.