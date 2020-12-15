Власти США подтвердили эффективность вакцины от Moderna
Управление по вопросам качества продуктов и медикаментов (FDA) США подтвердило заявленную эффективность вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna. Об этом говорится в отчете ведомства.
«[Проверка] не вызвала каких-либо новых опасений относительно ее безопасности. FDA установило, что заявитель предоставил надлежащую информацию, подтверждающую качество вакцины и соответствие требованиям для регистрации», — говорится в докладе к заседанию ведомства 17 декабря. На нем будет решаться вопрос об окончательном одобрении препарата.
Сама Moderna в конце ноября оценила эффективность своей вакцины от коронавируса по результатам третьей фазы клинических испытаний в 94,1%. Эффективность вакцины против развития тяжелого течения коронавируса компания оценила в 100%.
Ранее FDA одобрило вакцину, разработанную совместно немецкой BioNTech и американской Pfizer. Именно этот препарат использовался для первой официальной вакцинации в США, о которой объявил президент страны Дональд Трамп. Эту вакцину предполагается ввести ключевым высшим американским чиновникам всех трех ветвей власти. Эффективность созданной BioNTech и Pfizer вакцины составляет 95%. Она также зарегистрирована в Великобритании, первой из западных стран начавшей вакцинацию. Лондон заказал 40 млн доз препарата.
Эффективность вакцины от британской AstraZeneca в среднем составила в 70%. Показатель эффективности вакцины при одном из вариантов дозировки составил 90%. Эффективность российской вакцины «Спутник V», первой из зарегистрированных в мире, ее создатели оценили в более чем 95% и 100% для тяжелых случаев. Ее с начала декабря используют для масштабной вакцинации на территории России.