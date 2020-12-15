Власти США подтвердили эффективность вакцины от Moderna

Эффективность вакцины от британской AstraZeneca в среднем составила в 70%. Показатель эффективности вакцины при одном из вариантов дозировки составил 90%. Эффективность российской вакцины «Спутник V», первой из зарегистрированных в мире, ее создатели оценили в более чем 95% и 100% для тяжелых случаев. Ее с начала декабря используют для масштабной вакцинации на территории России.