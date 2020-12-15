Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Власти США подтвердили эффективность вакцины от Moderna

Ведомости

Управление по вопросам качества продуктов и медикаментов (FDA) США подтвердило заявленную эффективность вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna. Об этом говорится в отчете ведомства.

«[Проверка] не вызвала каких-либо новых опасений относительно ее безопасности. FDA установило, что заявитель предоставил надлежащую информацию, подтверждающую качество вакцины и соответствие требованиям для регистрации», — говорится в докладе к заседанию ведомства 17 декабря. На нем будет решаться вопрос об окончательном одобрении препарата.

Сама Moderna в конце ноября оценила эффективность своей вакцины от коронавируса по результатам третьей фазы клинических испытаний в 94,1%. Эффективность вакцины против развития тяжелого течения коронавируса компания оценила в 100%.

Ранее FDA одобрило вакцину, разработанную совместно немецкой BioNTech и американской Pfizer. Именно этот препарат использовался для первой официальной вакцинации в США, о которой объявил президент страны Дональд Трамп. Эту вакцину предполагается ввести ключевым высшим американским чиновникам всех трех ветвей власти. Эффективность созданной BioNTech и Pfizer вакцины составляет 95%. Она также зарегистрирована в Великобритании, первой из западных стран начавшей вакцинацию. Лондон заказал 40 млн доз препарата.

Эффективность вакцины от британской AstraZeneca в среднем составила в 70%. Показатель эффективности вакцины при одном из вариантов дозировки составил 90%. Эффективность российской вакцины «Спутник V», первой из зарегистрированных в мире, ее создатели оценили в более чем 95% и 100% для тяжелых случаев. Ее с начала декабря используют для масштабной вакцинации на территории России.

Ранее по теме: Германия забронировала 48,6 млн доз вакцины от коронавируса Moderna

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных