Губернатор Псковской области заразился коронавирусом
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заразился коронавирусом и работает удаленно, об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
«Опасения подтвердились – результат теста положительный», — написал Ведерников, отметив, что его состояние оценивается как удовлетворительное, но двусторонняя пневмония и постоянно высокая температура «дают о себе знать».
В России более 20 глав регионов заразились коронавирусом. 3 ноября стало известно, что COVID-19 обнаружили у главы Республики Алтай Олега Хорохордина. 5 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что заразился коронавирусом и перешел на самоизоляцию. Позже о болезни сообщили губернатор Камчатского края Владимир Солодов и глава Владимирской области Владимир Сипягин.
По данным оперативного штаба, в Псковской области за последние сутки выявили 375 новых случаев коронавируса, 295 человек выздоровели, трое умерли. Всего в регионе зарегистрирован 18 041 случай заражения COVID-19 и 92 летальных исхода.