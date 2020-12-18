Губернатор Псковской области заразился коронавирусом

В России более 20 глав регионов заразились коронавирусом. 3 ноября стало известно, что COVID-19 обнаружили у главы Республики Алтай Олега Хорохордина. 5 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что заразился коронавирусом и перешел на самоизоляцию. Позже о болезни сообщили губернатор Камчатского края Владимир Солодов и глава Владимирской области Владимир Сипягин.