Россия частично разрешит ввоз яблок из Азербайджана

«Россельхознадзор с 21 декабря 2020 года разрешает ввоз на территорию России яблок, произведенных азербайджанскими предприятиями ООО «Turaz», «Ran Fruit», «Асадов Вагид»», — говорится в сообщении. Предприятия расположены в районе, где в этом году не были выявлены объекты, карантинные для стран-членов Евразийского экономического союза.