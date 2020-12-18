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Россия частично разрешит ввоз яблок из Азербайджана

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Россельхознадзор разрешит ввоз яблок с нескольких предприятий Азербайджана с 21 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

«Россельхознадзор с 21 декабря 2020 года разрешает ввоз на территорию России яблок, произведенных азербайджанскими предприятиями ООО «Turaz», «Ran Fruit», «Асадов Вагид»», — говорится в сообщении. Предприятия расположены в районе, где в этом году не были выявлены объекты, карантинные для стран-членов Евразийского экономического союза.

Решение принято в связи с тем, что Агентство продовольственной безопасности Азербайджана предоставило информацию об усилении контроля в отношении выращиваемых яблок, а также результаты мониторинга и инспекции территорий возделывания, объяснили в ведомстве.

Россельхознадзор запретил с 10 декабря ввоз в Россию яблок и томатов из Азербайджана. В продуктах были найдены южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка. Позже ведомство частично разрешило ввоз в Россию томатов из этой страны.

Ранее по теме: Россия частично сняла ограничения на ввоз томатов из Азербайджана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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