Россия частично разрешит ввоз яблок из Азербайджана
Россельхознадзор разрешит ввоз яблок с нескольких предприятий Азербайджана с 21 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.
«Россельхознадзор с 21 декабря 2020 года разрешает ввоз на территорию России яблок, произведенных азербайджанскими предприятиями ООО «Turaz», «Ran Fruit», «Асадов Вагид»», — говорится в сообщении. Предприятия расположены в районе, где в этом году не были выявлены объекты, карантинные для стран-членов Евразийского экономического союза.
Решение принято в связи с тем, что Агентство продовольственной безопасности Азербайджана предоставило информацию об усилении контроля в отношении выращиваемых яблок, а также результаты мониторинга и инспекции территорий возделывания, объяснили в ведомстве.
Россельхознадзор запретил с 10 декабря ввоз в Россию яблок и томатов из Азербайджана. В продуктах были найдены южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка. Позже ведомство частично разрешило ввоз в Россию томатов из этой страны.