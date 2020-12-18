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Азербайджан закрывает сухопутную границу с Россией из-за коронавируса

Ведомости

Азербайджан до 1 марта следующего года закроет сухопутную границу с Россией в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в обеих странах, сообщило посольство республики в Москве.

«В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введением внутри нашей страны строгих карантинных мер, сухопутная государственная граница между Российской Федерацией (Республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года», — заявили в посольстве (цитата по ТАСС).

По данным университета Джонса Хопкинса, в Азербайджане за время пандемии коронавирус был обнаружен у 195 422 граждан. Из них 2 133 скончались. С октября темпы суточного прироста числа заболевших COVID-19 увеличиваются. 13 декабря в республике был установлен рекорд показателя — 4451 новых случаев.

В России рекордный прирост зараженных был зафиксирован 6 декабря — 29 039 новых случаев. Общее число заболевших за время пандемии достигло 2 791 220. Из них 49 762 умерли, выздоровели 2 228 633, 512 825 болеют в настоящий момент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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