Азербайджан закрывает сухопутную границу с Россией из-за коронавируса
Азербайджан до 1 марта следующего года закроет сухопутную границу с Россией в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в обеих странах, сообщило посольство республики в Москве.
«В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введением внутри нашей страны строгих карантинных мер, сухопутная государственная граница между Российской Федерацией (Республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года», — заявили в посольстве (цитата по ТАСС).
По данным университета Джонса Хопкинса, в Азербайджане за время пандемии коронавирус был обнаружен у 195 422 граждан. Из них 2 133 скончались. С октября темпы суточного прироста числа заболевших COVID-19 увеличиваются. 13 декабря в республике был установлен рекорд показателя — 4451 новых случаев.
В России рекордный прирост зараженных был зафиксирован 6 декабря — 29 039 новых случаев. Общее число заболевших за время пандемии достигло 2 791 220. Из них 49 762 умерли, выздоровели 2 228 633, 512 825 болеют в настоящий момент.