Захарова заявила об отсутствии политической подоплеки в запрете импорта томатов

Кроме того, с 11 декабря Россельхознадзор временно запретил ввоз томатов и перца из Кашкадарьинской области республики Узбекистан, с 14 декабря — ввоз томатов и перца из Армавирской области Армении. Позже Россельхознадзор объявил, что частично снимает временные ограничения на ввоз узбекских томатов и перцев.