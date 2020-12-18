Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Захарова заявила об отсутствии политической подоплеки в запрете импорта томатов

Ведомости

Политической подоплеки в ограничениях на ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана нет, следует из ответа официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на запрос СМИ, опубликованного на сайте министерства.

«Какой-либо политической подоплеки здесь нет», — сказала Захарова. Она отметила, что Россельхознадзор регулярно вводит запреты на импорт сельхозпродукции из разных стран для предотвращения распространения в России и странах Евразийского экономического союза вредителей, «способных нанести существенный урон сельскому хозяйству и создать риски для продовольственной безопасности».

Захарова подчеркнула, что аналогичные запреты затронули и некоторые другие страны, в частности, Армению и Турцию.  

Россельхознадзор временно запретил с 10 декабря ввоз в Россию яблок и томатов из Азербайджана. В продуктах были найдены южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка. Позже ведомство частично сняло эти ограничения.

Кроме того, с 11 декабря Россельхознадзор временно запретил ввоз томатов и перца из Кашкадарьинской области республики Узбекистан, с 14 декабря — ввоз томатов и перца из Армавирской области Армении. Позже Россельхознадзор объявил, что частично снимает временные ограничения на ввоз узбекских томатов и перцев.

Ранее по теме: Россия частично разрешит ввоз яблок из Азербайджана

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных