Захарова заявила об отсутствии политической подоплеки в запрете импорта томатов
Политической подоплеки в ограничениях на ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана нет, следует из ответа официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на запрос СМИ, опубликованного на сайте министерства.
«Какой-либо политической подоплеки здесь нет», — сказала Захарова. Она отметила, что Россельхознадзор регулярно вводит запреты на импорт сельхозпродукции из разных стран для предотвращения распространения в России и странах Евразийского экономического союза вредителей, «способных нанести существенный урон сельскому хозяйству и создать риски для продовольственной безопасности».
Захарова подчеркнула, что аналогичные запреты затронули и некоторые другие страны, в частности, Армению и Турцию.
Россельхознадзор временно запретил с 10 декабря ввоз в Россию яблок и томатов из Азербайджана. В продуктах были найдены южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка. Позже ведомство частично сняло эти ограничения.
Кроме того, с 11 декабря Россельхознадзор временно запретил ввоз томатов и перца из Кашкадарьинской области республики Узбекистан, с 14 декабря — ввоз томатов и перца из Армавирской области Армении. Позже Россельхознадзор объявил, что частично снимает временные ограничения на ввоз узбекских томатов и перцев.