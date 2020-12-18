Суд в Москве арестовал занимавшегося делом о стрельбе в «Сити» следователя
Басманный суд Москвы арестовал до 17 февраля бывшего следователя управления Следственного комитета по Москве Левона Агаджаняна, занимавшегося делом о перестрелке в башне «Око» «Москва-сити». Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.
«Ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Агаджаняна избрана стража до 17 февраля 2021 года», — сообщили в суде. Ранее управление СК по Москве сообщило о задержании бывшего своего сотрудника.
Агаджаняну предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств), а также трех эпизодов по ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). По версии следствия, он сфальсифицировал ряд протоколов и вещественных доказательств «с целью занижения роли привлекаемых фигурантов в совершенном преступлении». Кроме того, бывший следователь незаконно привлек к уголовной ответственности трех человек. Сейчас их уголовное преследование прекращено.
Стрельба произошла в ноябре 2017 г в башне «Око» между посетителями и охранниками. Уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство охранников. РБК тогда сообщал, что инцидент произошел на праздновании дня рождения предпринимателя Дмитрия Павлова, известного полиции «под кличкой Павлик». Издание сообщало, что поводом для конфликта стал Mercedes одного из гостей, припаркованный у входа в подъезд. Сообщалось, что на месте перестрелки следователи обнаружили и изъяли 15 пистолетных гильз и 8 пуль.