Собянин заявил об эффективности российской вакцины от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса показала высокую эффективность, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала »Россия-1».
«Даже люди, которые после прививки заболевают, они легко болеют. Российская вакцина показала свою большую, высокую эффективность», — цитирует «РИА Новости» Собянина.
Он также рассказал, что не ощутил тяжелых последствий после вакцинации от коронавируса, отметив, что привился почти полгода назад, когда вакцина еще проходила исследование.
«Тяжелых последствий я совершенно не ощутил, небольшая головная боль была утром. Прошло уже почти полгода, у меня хорошие титры», — сказал мэр. По его словам, температура после вакцинации наблюдается в основном у молодых людей, поскольку у них более активный иммунитет.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность вакцины составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.