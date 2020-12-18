Собянин заявил об эффективности российской вакцины от коронавируса

«Тяжелых последствий я совершенно не ощутил, небольшая головная боль была утром. Прошло уже почти полгода, у меня хорошие титры», — сказал мэр. По его словам, температура после вакцинации наблюдается в основном у молодых людей, поскольку у них более активный иммунитет.