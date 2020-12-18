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Собянин заявил об эффективности российской вакцины от коронавируса

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Российская вакцина от коронавируса показала высокую эффективность, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала »Россия-1».

«Даже люди, которые после прививки заболевают, они легко болеют. Российская вакцина показала свою большую, высокую эффективность», — цитирует «РИА Новости» Собянина.

Он также рассказал, что не ощутил тяжелых последствий после вакцинации от коронавируса, отметив, что привился почти полгода назад, когда вакцина еще проходила исследование.

«Тяжелых последствий я совершенно не ощутил, небольшая головная боль была утром. Прошло уже почти полгода, у меня хорошие титры», — сказал мэр. По его словам, температура после вакцинации наблюдается в основном у молодых людей, поскольку у них более активный иммунитет.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность вакцины составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет. 

Ранее по теме: Собянин анонсировал вакцинацию от COVID-19 рабочих и журналистов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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