Попова: пандемия коронавируса в России может завершиться к весне
Пандемия коронавируса в России может завершиться к весне или раньше, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».
«Ну, это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого», — рассказала она.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что пандемия окончится в следующем году, поскольку во всем мире пройдет вакцинация. По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, вакцинация поможет в борьбе с пандемией, однако распространение вируса сохранится в определенной степени.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в Центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность вакцины составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.
17 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил о разработке «лайт-версии» вакцины «Спутник V». Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснял, что вакцина будет представлять собой первый компонент «Спутника V». Иммунитет после прививки выработается в течение трех недель и будет защищать от коронавируса в течение трех-четырех месяцев.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 28 209 новых случаев коронавируса. С начала пандемии общее число случаев заражения в стране достигло 2 819 429, умерли 50 347 человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 75,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 17,4 млн случаев, Индии (свыше 10 млн) и Бразилии (более 7,1 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.