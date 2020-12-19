Песков связал с конкуренцией реакцию Запада на российскую вакцину от коронавируса

«Ну, на Западе в целом Россия не в моде. Не потому, что она плохая. А потому, что она слишком хорошая становится. Все это — конкуренция. То, что институту Гамалеи удалось использовать ранние наработки для того, чтобы быстро выйти на это вот решение, по "Спутнику" — это, конечно, представляло угрозу с точки зрения конкуренции для крупнейших производителей, если коротко ответить — все очень просто: это конкуренция, не всегда добросовестная», — цитируют Пескова «РИА Новости».