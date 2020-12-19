Песков связал с конкуренцией реакцию Запада на российскую вакцину от коронавируса
Реакция Запада на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» связана с конкуренцией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Ну, на Западе в целом Россия не в моде. Не потому, что она плохая. А потому, что она слишком хорошая становится. Все это — конкуренция. То, что институту Гамалеи удалось использовать ранние наработки для того, чтобы быстро выйти на это вот решение, по "Спутнику" — это, конечно, представляло угрозу с точки зрения конкуренции для крупнейших производителей, если коротко ответить — все очень просто: это конкуренция, не всегда добросовестная», — цитируют Пескова «РИА Новости».
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в Центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность вакцины составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.
17 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил о разработке «лайт-версии» вакцины «Спутник V». Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснял, что вакцина будет представлять собой первый компонент «Спутник V». Иммунитет после прививки выработается в течение трех недель и будет защищать от коронавируса в течение трех-четырех месяцев.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская вакцина от коронавируса показала высокую эффективность. По его словам, люди, которые все-таки заболевают после прививки, переносят заболевание в легкой форме.